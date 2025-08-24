Игорь Матвиенко объяснил рост сольных исполнителей на современной сцене

Член жюри международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» и продюсер Игорь Матвиенко в интервью «Татар-информу» оценил, как за годы существования конкурса изменились поколения артистов.

По его словам, в музыкальной культуре многое осталось прежним. Артисты делятся на две категории: «ребята с нашего двора», к которым относятся группы вроде «Любэ» и «Иванушек International», и «инопланетяне» – яркие, нарядные и эффектные исполнители, к примеру, Валерий Леонтьев.

«Если говорить об изменениях, девушки стали, конечно, более тюнингованными. Не знаю, насколько это красиво, но тем не менее», – отметил Матвиенко.

Он также подчеркнул, что раньше на эстраде было много групп, а сейчас доминирует сольная культура.

«Еще одно отличие – раньше на эстраде было много групп. Если разобрать исторически, как развивалась музыкальная культура, всегда были «мы» и «я». Сейчас же превалирует именно «я». Хотя сейчас уже есть первые ростки, появляются новые группы. Например, «Комната культуры», «Три дня дождя». И это хорошо, мне эта тенденция нравится, потому что я всю жизнь работаю с местоимением «мы», – сказал собеседник информагентства.

На вопрос о том, почему на сцене стало больше сольных исполнителей, продюсер ответил, что большую роль сыграли соцсети.

«Девушки бесконечно себя фотографируют, выкладывают каждый шаг. Если посмотреть ленту, там кругом «я», – подчеркнул Матвиенко.

Он также добавил, что похожая тенденция есть и в шоу-бизнесе: многие артисты сначала создают личный бренд в блогах, а потом исполняют песни для своей аудитории.

Подробнее о трендах современной поп-музыки, юбилеях «Иванушек International» и «Любэ», а также об этно-опере «Князь Владимир», которую продюсер привезет в столицу Татарстана в октябре, читайте в материале «Татар-информа».