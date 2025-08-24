«Волга – это и есть Россия»: Игорь Матвиенко о выборе Казани для «Новой волны»

В этом году конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани. Продюсер и член жюри фестиваля Игорь Матвиенко рассказал «Татар-информу» о своих впечатлениях от нового места проведения.

«Дело в том, что всю свою музыкальную юность я провел на гастролях, объездил всю страну. Вообще всю! Но каким-то чудесным образом, так получилось, я ни разу не был в Татарстане. Поэтому для меня это – открытие чего-то нового. Я столько раз слышал об этой республике, о городе Казани. Поэтому я очень рад, что мы в этом году именно здесь», – сказал собеседник информагентства.

Напомним, что ранее фестиваль проходил в приморских городах – Юрмале и Сочи. Несмотря на то, что Казань не является морским курортом, через нее протекает река Волга. По мнению Матвиенко, благодаря этому название конкурса вполне соотносится с новой локацией.

«Волга – это же и есть Россия. Мы, кстати, пойдем ее осваивать. У нас есть разные плавательные приборы (электрофойлы), которые мы с собой возим в том числе на гастроли. Планируем плавать на них по Волге. Но все зависит от погоды, конечно», – отметил он.

Кроме того, Матвиенко поделился планами прокатиться на велосипеде по Кремлевской набережной, чтобы лучше узнать город.

Подробнее о трендах современной поп-музыки, юбилеях «Иванушек International» и «Любэ», а также об этно-опере «Князь Владимир», которую продюсер привезет в столицу Татарстана в октябре, читайте в материале «Татар-информа».