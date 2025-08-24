Игорь Матвиенко о Казани: «Православие и ислам уживаются в одном городе»

Продюсер и член жюри «Новой волны» Игорь Матвиенко в интервью «Татар-информу» отметил уникальность Казани, где мирно сосуществуют две религии – православие и ислам.

«Город удивителен тем, что здесь уживаются две религии – православие и ислам. Это удивительно. При этом существует общая культура и общий язык общения», – сказал Матвиенко.

Он также подчеркнул важность изучения татарского языка.

«Я считаю, что татарский язык обязательно нужно изучать в школах, и это правильно. Даже приезжие, насколько я знаю, стараются его учить. Нужно понимать культуру того места, где ты находишься», – отметил продюсер.

Подробнее о трендах современной поп-музыки, юбилеях «Иванушек International» и «Любэ», а также об этно-опере «Князь Владимир», которую продюсер привезет в столицу Татарстана в октябре, читайте в материале «Татар-информа».