Игорь Левитин: В перспективе необходимо промышленность сделать полностью отечественной

В перспективе необходимо сферу промышленности сделать полностью отечественной. Об этом заявил помощник Президента России Игорь Левитин на заседании рабочей группы Госсовета РФ по подготовке заседания ГС РФ на тему «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в РФ: рассмотрение опыта регионов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленности и на транспорте».

По словам Левитина, в настоящее время российская промышленность импортозависима от технологий энергосбережения. «Эта сфера затрагивает жизнь каждого человека. Поэтому необходимо менять промышленную политику. Пока нужно создавать новые логистические цепочки для поставки оборудования. Но необходимо понимать, что в перспективе мы должны полностью эту сферу сделать отечественной», – сказал он.

Докладчик добавил, что вопрос энергосбережения и повышения энергоэффективности имеет большое значение как для населения, так и для промышленности, касается всех регионов России. Он напомнил, что Президент России Владимир Путин в прошлом году дал поручение разработать и утвердить государственную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности на период до 2035 года.

«Цель предыдущей госпрограммы, которая была принята в 2007 году, достигнута не была. Поэтому при разработке новой госпрограммы необходимо сделать анализ и учесть ошибки прошлой программы. Государственная программа по энергосбережению должна основываться на лучшем опыте регионов России», – подчеркнул помощник Президента РФ.

По его мнению, реализация новой госпрограммы не должна стать дополнительной нагрузкой на региональные бюджеты. «Важный вопрос – финансирование этой программы. Еще один момент – оборудование и технологические решения должны быть российскими. Есть вопросы по импортозамещению, но я уверен, что после тех событий, которые случились в последнее время, наша промышленность сможет заместить в ближайшей перспективе импортные компоненты», – отметил Левитин.