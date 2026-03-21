Игорь Левитин открыл международный турнир по настольному теннису в Богатых Сабах

Сегодня на территории спортивной школы «Саба-Арена» в Богатых Сабах прошла торжественная церемония открытия XXlV международного турнира по настольному теннису, который проходит в татарстанском ПГТ третий раз.

Почетный гость торжественной церемонии открытия турнира, советник Президента Российской Федерации Игорь Левитин отметил, что с каждым годом турнир будет повышаться в уровне.

«Приветствую вас на международном турнире. 24 года назад мы не могли себе представить, что в Сабах будет проходить такой международный турнир. И хочу вам сказать, что представители федерации привезли к вам в Сабы кубок, который выполнен из дерева, так как вы люди, которые умеют работать с деревом.

И я хотел бы, чтобы этот кубок получали сильнейшие спортсмены, и в следующем году у нас юбилей, и мы привезем сюда спортсменов высшего уровня», – отметил председатель Попечительского совета Федерации настольного тенниса России, бывший президент Европейского союза настольного тенниса Игорь Левитин.

Отметим, что в этом году турнир пройдет третий раз, его участниками стали более 120 сильнейших спортсменов из Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Республики Таджикистан и Республики Туркменистан. Российскую Федерацию представят спортсмены из 18 регионов России, в том числе сильнейшие теннисисты из первой десятки рейтинга ФНТР: Мария Тайлакова, Влада Воронина, Ольга Воробьева и Максим Гребнев.