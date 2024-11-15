Игорь Левитин: Саммитом БРИКС Казань доказала, что способна на все

Уровень проведения саммита БРИКС в Казани высоко оценил советник Президента РФ, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Своим мнением он поделился во время сессии «Трансграничные грузоперевозки: вызовы и горизонты возможностей», которая прошла на форуме «РОСТКИ» в столице Татарстана.

«Саммит БРИКС был проведен идеально. Казань смогла еще раз доказать, что она может принять любой формат мероприятий. За полгода до саммита еще перроны в аэропорту не были построены. Я с ужасом все время думал: успеют или нет. Успели, все сделали, и прибыли столько глав государств. Это еще раз говорит о том, что Казань способна на все», – сказал Левитин.

Он отметил, что по итогам саммита было принято решение о создании отдельной рабочей группы по транспорту и логистике в Деловом совете стран БРИКС. «И это правильно, потому что сегодня это отдельная тема», – подчеркнул советник Президента РФ.

Левитин добавил, что по инициативе ОАЭ в следующем году пройдет первый форум крупных транспортно-логистических компаний, причем не только стран БРИКС.

«Мы вместе подготовим такой форум, во время которого сможем обменяться мнениями по вызовам, стоящим перед транспортно-логистическими компаниями. Их очень много – страхование грузов, перевозка, безопасность, экология. Понятно, что транспорт загрязняет природу. Поэтому нам надо быть готовыми к тому, что к цене логистики добавится какой-нибудь экологический сбор, о чем сегодня мечтает Европа», – заключил он.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС прошел в столице Татарстана с 22 по 24 октября. В нем приняли участие делегации 35 стран и шести международных организаций.