Игорь Левитин призвал выстраивать независимую транспортную логистику России и Китая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

России и Китаю необходимо задуматься о формировании независимой транспортной логистики. Таким мнением на пленарной сессии Международного форума «РОСТКИ» поделился советник президента России, представитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

«Мы все говорим о новых вызовах, в том числе санкциях, повышении страховых взносов и многое другое. Даже перевозка морским транспортом, которым всегда гордились логисты, сегодня стала уязвима. Мы видим недружественные действия в Балтийском и Черном морях, а также проливах. Это говорит о том, что России и Китаю необходимо выстраивать независимую транспортную логистику. У нас уже есть предложения, уверен, после нашей плодотворной сессии на форуме мы выработаем план действий», – заявил Левитин.

Он подчеркнул, что логистика оказалась в списке самых уязвимых сфер при введении санкций и других мер со стороны недружественных России стран.

При этом наши страны работают по всем видам транспорта: флот, железная дорога, автомобильные коммуникации, добавил он.

«Активно заработали пункты пропуска с КНР. Только железнодорожным транспортом было перевезено в прошлом году 56 млн тонн груза», – продолжил Левитин.

Также все больше развиваются автомобильные перевозки грузов, однако здесь существует разница в требованиях двух стран. России и Китаю предстоит заняться решением этого вопроса.

Развитие транспортной логистики соответствует целям национального проекта «Эффективная транспортная система».