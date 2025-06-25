Игорь Ларионов забирает сына в СКА. Как «Профессор» идет по протоптанной дороге в КХЛ

Подозрения журналистов, что Игорь Ларионов-младший окажется в СКА после назначения его отца главным тренером подтверждаются. Сам Профессор неубедительно объясняет, что видит в нем лишь свободного и умного центрфорварда. «ТИ-Спорт» разбирается, почему специалист противоречит себе, и почему его гиперопека над сыном в КХЛ опасная для хоккеистов.





Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Профессор видит в сыне только хоккеиста и путается в показаниях

Информацию, что Игорь Ларионов-младший отправится в стан СКА вслед за своим отцом подтвердило уже несколько источников. Да и сам отец хоккеиста не слишком то скрывает, что хотел бы забрать ставшего ненужным «Торпедо» хоккеиста. Опустим момент, что специалист тут же разразился критикой в сторону нижегородского клуба, мол, те не стали сохранять хоккеиста и выгнали его на мороз. Другой вопрос, что сам Игорь Ларионов тут же принялся подготавливать почву под приглашение родственника в свою новую команду.

Отвечая на прямой вопрос журналиста о вероятности приглашения Игоря Ларионова-младшего на пресс-коференции, он заявил, что он рассматривает младшего как свободного хоккеиста и умного центрфорварда, а не как сына.

«Вопрос, который беспокоит многих. Я скажу честно: во-первых, сын получил статус неограниченно-свободного агента. Если говорить о том, сын это или игрок, то, конечно, я предпочитаю больше как игрока, потому что игрок — это человек, который готов помочь команде. В принципе, сегодня у нас нехватка умных центральных нападающих. Поэтому этот вопрос находится открытым», – сказал Ларионов-старший.

Если взять голую статистику, то в целом центрфорвард не набирает более 20 очков за сезон. В минувшем регулярном чемпионате, например, на его счету 5 заброшенных шайб и 15 результативных передач. В плей-офф в четырех играх результативными действиями не отметился.

Еще ранее, в мае в программе «Коммент.Шоу» на YouTube «Профессор», как называли Игоря Ларионова-старшего еще в НХЛ, объяснял, почему его сын выступал за «Торпедо». Прямо скажем, ответ получился полный воды, растерянности, бессвязных фраз и отсутствия хоть намека на честность выглядел скорее комично, чем по-профессорски.

- В вашей команде был ваш сын Игорь Игоревич. Как вы вообще сами относитесь к тому, что в профессиональном спорте, в команде, которую возглавляет любой специалист, Иванов, Петров, Сидоров, играет родственник, играет сын?

- Ну, вы знаете, вы знаете, да, это такой вопрос такой очень-очень такой деликатный, и это имеет свои плюсы, имеет свои минусы. Минусы в чём? Что ты, исходя из того, что ты как тренер, вот у тебя играет сын, причём я не тренировал его в детстве, я ушёл специально от этого. Я специально ушёл, потому что дал возможность, чтобы он рос, независимо от меня, ну, чтобы быть нейтральным, вот. Поэтому, находясь, допустим, в команде, где он у меня играл, ты теряешь, значит, тот контакт только потому, что… Я не боюсь, значит, всех этих разных…», - ответил Профессор.

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

Если предшественник «Профессора» на посту главного СКА Роман Ротенберг устраивал огненные пресс-конференции ради «популяризации хоккея» (по его признаниям), то объяснения Ларионова-старшего все больше абсурдны и нелогичны сами по себе.

Игорь Ларионов тренирует в КХЛ ради сына и отсюда все проблемы?

Ситуация, на первый взгляд, банальна. Ларионов-старщий – уважаемый в хоккейном мире человек использует положение, ну с кем не бывает? Однако, если разобраться в вопросе, то всё окажется куда сложнее.

Так, бывший хоккеист «Торпедо», «Ак Барса», «Авангарда» и «Динамо», а ныне – эксперт на телевидении Алексей Потапов в эфире делился информацией, что Ларионов-старший в принципе вернулся в Россию и работает в КХЛ исключительно ради карьеры своего сына. Его главный мотиватор не возвращаться в Соединенные Штаты – помочь устроиться в хоккейной карьере родственнику.

Однако, как показала практика, такой фанатичный подход к «воспитанию» детей у специалиста имеет обратные и очень отрицательные стороны. Период работы в «Торпедо» показал, что гиперопека отца над сыном стоила карьерных потрясений неплохим хоккеистам.

По некоторой информации, лишился своего места в «Торпедо» нападающий Роман Кручинин. По другой информации, специалист якобы разочаровался в хоккеисте из-за того, что тот договорился о переходе в «Северсталь».

Позже от игр и тренировок был отстранен защитник Антон Сизов. Причиной также называлась ссора с Игорем Ларионовым-младшим. Сам Сизов информацию не подтверждал, но в интервью оставлял намеки. «Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком. Вот что я могу сказать, а вы думайте сами, про кого я», - говорил хоккеист «СЭ».

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

Если один уход можно объяснить спортивными причинами и недопониманием, то после исхода второго хоккеиста наметилась опасная тенденция. Если тенденция продолжится, то болельщики СКА, праздновавшие уход Романа Ротенберга, вскоре могут удариться в приятную ностальгию.

Что любопытно Роман Ротенберг неоднократно заявлял, что он против блата в спорте: «Блатные дети – мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было», - говорил Ротенберг, как бы противоречиво это ни звучало.

Отцы и дети российского хоккея. Ситуация Ларионовых – не новая для КХЛ

Вообще, проблема блата для сыновей игроков в российском хоккее довольно распространенная. За примерами далеко ходить не нужно, можно вспомнить опыт «Нефтехимика». Когда там главным тренером работал Вячеслав Буцаев(2018—2021) в команде быстро появился Дэниэл Буцаев. Как только наставник был отправлен отставку, невероятно талантливый молодой нападающий (на самом деле нет) нижнекамцам оказался не нужен. Зато вскоре хоккеист всплыл в «Витязе». По интересной случайности эту команду ранее возглавил его отец.

Стоит ли говорить, что после того, как специалист перестал приглашаться в команды КХЛ, игрок больше не ни в одной команде лиги не появился?

То же самое случилось и со следующим наставником «Нефтехимика». Олег Леонтьев возглавлял «Нефтехимик» три года. Ко второму сезону в составе «волков» появился защитник с той же фамилией, Владислав Леонтьев. Воспитанник «Автомобилиста» заключил новый контракт с клубом из Екатеринбурга, но был арендован нижнекамцами. Но Владислав, в отличие от предшественника, реально заработал себе место в команде КХЛ и в минувшем сезоне отыграл весь сезон за родной «Автомобилист».

В «Ак Барсе» тоже не обошлись без подобных историй. В бытность главным тренером Дмитрия Квартальнова сначала к системе был подпущен старший сын, Никита Квартальнов – агент хоккеистов. Он быстро продвинул в «Ак Барс» Никиту Дыняка, который до того выступал только в ВХЛ. А ко второму сезону Квартальнова-старшего в системе «Ак Барса» очутился и младший сын специалиста, Александр. Казанцы выменяли 17-летнего нападающего (на тот момент) из «Спартака» на денежную компенсацию. В первую команду Александр Квартальнов так и не поднимался, но выступал за «Ирбис» и «Барс».

Фото: irbis.ak-bars.ru

В последние годы карьеры Даниса Зарипова в «Ак Барсе» также появился его сын, Артур. Отыграв в системе казанского клуба за «Ирбис» и «Барс» три сезона, Артур Зарипов ушел на вольные хлеба в клубах ВХЛ – «Юнисон» и «АКМ».

Нечто подобное произошло и с бывшим партнером Зарипова по «Металлургу», Сергеем Мозякиным. Сын легенды «Магнитки», Андрей Мозякин в 2021 году даже успел выйти на лед в одном матче с отцом, но на этом красивая история закончилась. Отец завершил карьеру, а Мозякина-младшего в «Металлурге» не посчитали помощником на пути к трофеям.