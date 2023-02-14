Игорь Ларионов: «Разговоры о понижении «Нефтехимика» в ВХЛ не более чем спекуляция»

Менее 10 матчей остается до начала плей-офф. Нижнекамский «Нефтехимик» не сдается и продолжает претендовать на восьмое место Восточной конференции. Генеральный директор клуба Игорь Ларионов в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорт» рассказал об амбициях команды на сезон, скандальной истории Овитю и многом другом.

Игорь Ларионов: «В спорте возможно всё. Мы должны выходить на каждый матч с максимальной заряженностью» Фото: hcnh.ru

«По Порядину каждый год в прессе крутятся какие-то слухи»

Игорь Викторович, каждый год на игроков «Нефтехимика» большой спрос. В СМИ пророчат переход Порядина в один из топ-клубов КХЛ. Были ли уже конкретные предложения по ведущим игрокам команды?

По Порядину каждый год в прессе крутятся какие-то слухи. Паша стабильно хорошо выступает на протяжении уже нескольких лет, поэтому закономерно, что на него есть большой спрос среди клубов КХЛ. Он отлично проявил себя на минувшем Матче звезд КХЛ, где стал самым быстрым игроком лиги. У Паши есть, безусловно, спортивные амбиции, возможно, он и сам сейчас много размышляет о своем будущем. Но пока у него контракт с «Нефтехимиком», и в каждом матче он отдает всего себя на льду, берет на себя роль лидера и отлично справляется со своими обязанностями.

В этом сезоне ужесточили лимит на легионеров. Как вы относитесь к этой реформе?

С одной стороны, мы понимаем, что уменьшение количества легионеров на какое-то время может понизить уровень лиги. Объективно помимо России еще 25 стран в мире активно занимаются хоккеем. В каждой из этих стран есть свои таланты, которые могли бы раскрыть себя, играя в КХЛ. С другой стороны, с ужесточением лимита открывается множество путей реализации для наших ребят. Тренеры им будут больше доверять, им будут давать больше шансов проявить себя. Поэтому в данном вопросе какой-то категоричный ответ дать сложно.

Можно ли сказать, что в условиях ужесточения лимита на легионеров «Нефтехимик» будет делать основной упор на молодых хоккеистов из «Реактора»?

Несомненно! С ужесточением лимита на легионеров около 18-19 мест в составе будут вакантными для хоккеистов с российским паспортом. Для молодежи это прекрасная возможность показать себя во всей красе тренерскому штабу «Нефтехимика». В любом случае время покажет, что будет в следующем сезоне. Опять-таки, рассматривать реформу лимита на легионеров исключительно с белой или черной стороны довольно трудно.

А насколько вообще сложно такому клубу, как «Нефтехимик», подписывать легионеров?

С легионерами, признаюсь, всегда довольно трудно работать в процессе подписания контракта. Потому что их, как правило, клуб берет в качестве топовых игроков на проседающие позиции. От них важен результат и оправдание возложенных на них надежд. У легионеров всегда дольше проходит процесс адаптации. Из-за сложной политической обстановки сейчас действительно качественных легионеров подписать крайне затруднительно. Рынок был и так ограничен, а в последнее время стал еще меньше. Признаюсь, что у нас в клубе не все легионеры сработали так, как нужно. Были и удачные подписания, и не очень.

«Паша стабильно хорошо выступает на протяжении уже нескольких лет, поэтому закономерно, что на него есть большой спрос среди клубов КХЛ» Фото: hcnh.ru

«Все эти разговоры о понижении в ВХЛ не более чем спекуляция»

В конце ноября французский защитник Йоанн Овитю расторг контракт с «Нефтехимиком». Расскажите поподробнее, из-за чего так вышло.

Мы приглашали его на роль ведущего защитника после того, как нашу команду покинули Рональд Кнот и Лукаш Клок. Овитю подходил под нашу концепцию игры, имел невероятный опыт в международных матчах, так как он участник восьми чемпионатов мира в составе сборной Франции. Возможно, придя в «Нефтехимик», в силу возраста он оказался не готов к скоростям и уровню лиги. По спортивным причинам он пропустил достаточно игр, потому что показывал себя слабее остальных наших защитников. Были матчи, когда неудачная игра Овитю стоила нам очков, его ошибки приводили к поражениям команды. Поэтому мы и приняли решение расстаться с ним в конце осени.

Игорь Викторович, одним из главных медийных лиц «Нефтехимика» в этом сезоне стал защитник Максим Гончаров. Как относитесь к его блогерской деятельности?

Клуб совершенно не против таких вещей, единственное условие – чтобы это не мешало работе. У нас же здесь не крепостное право (улыбается). У всех хоккеистов есть личная жизнь, у многих ребят она разнообразнее, чем кажется на первый взгляд. За Максимом интересно наблюдать, он парень с хорошим чувством юмора и через какую-то свою харизму притягивает новых болельщиков к нашему клубу. Мы только рады, если это идет в пользу.

В последнее время часто стали появляться разговоры о том, что «Нефтехимик» не уровень КХЛ, команду необходимо спустить в ВХЛ. Как реагируете на подобные заявления?

Говорить можно все что угодно, надо доказывать делом. Если бы мы постоянно оказывались на последних местах в лиге, основания для подобных разговоров имели бы место. В прошлом сезоне «Нефтехимик» с минимальным бюджетом занял седьмое место на Востоке. Сейчас мы упорно бьемся за зону плей-офф. «Нефтехимик» идет, если не ошибаюсь, на третьем месте по количеству бросков в створ ворот, уступая только СКА и ЦСКА. Мы идем примерно на 13-м месте по общему количеству заброшенных шайб. Это разве не показатель качества игры? Да, мы много пропускаем, есть проблемы с вратарской позицией. Но этот вопрос решаемый. Работа в клубе ведется постоянно. Мы неоднократно обыгрывали лидеров по ходу сезона. Поэтому все эти разговоры о понижении в ВХЛ не более чем спекуляция. Мы находимся в элите российского хоккея 27 лет, с 1995 года, и не собираемся из нее выходить.

Игорь Викторович, если говорить о задачах «Нефтехимика» на сезон, четвертьфинал Восточной конференции – это главная цель клуба или же есть какие-то более высокие амбиции?

Мы должны двигаться последовательно. Сейчас четыре клуба в конференции воюют за восьмое место. Впереди еще достаточно матчей, чтобы закрепиться в зоне плей-офф. В спорте возможно всё. Мы должны выходить на каждый матч с максимальной заряженностью, добиваться необходимого результата, не строить каких-то грандиозных планов, а четко выполнять свою работу. Всё, что в наших силах.

«Да, мы много пропускаем, есть проблемы с вратарской позицией. Но этот вопрос решаемый» Фото: hcnh.ru

«Разумеется, когда кто-то из наших воспитанников переходит в более высокий по уровню клуб, мы только радуемся»

Не строите ли вы долгосрочных целей на Кубок Гагарина? К примеру, «Амур» не так давно заявил, что к 2026 году команда будет боеспособной в борьбе за трофей.

Каких-то конкретных временных рамок мы пока не ставили. Да, мечтать о высоких достижениях необходимо. Но четкий прогноз насчет Кубка Гагарина я бы пока озвучивать не стал. У нас есть стратегия до 2030 года, которая касается развития молодежной команды «Реактор». Мы много сейчас размышляем, как улучшить работу медиаслужбы, пресс-службы. У нас достаточно много околохоккейных проектов. Мы хотим, чтобы болельщик любил наш клуб вне зависимости от результата.

Достаточно много игроков «Нефтехимика», судя по социальным сетям, посещают школы, детские сады Нижнекамска. Это прямая инициатива клуба?

Да, безусловно! У нас есть план мероприятий, который мы готовим заранее. Начиная от презентации команды, заканчивая различными встречами с болельщиками, матчами с ветеранами и людьми с ограниченными возможностями. Каждый год мы осуществляем специальный проект «Елка желаний» к Новому году. Ездим на какие-то товарищеские матчи в близлежащие города Татарстана. Каждую игру мы распределяем около 200 билетов в школы Нижнекамска. В общем, стараемся сполна радовать горожан непосредственным присутствием в их жизни.

Прямо сейчас в СКА играют два экс-игрока «Нефтехимика» Марат Хайруллин и Максим Грошев. Вы, как генеральный директор, радуетесь их успехам?

Разумеется, когда кто-то из наших воспитанников переходит в более высокий по уровню клуб, мы только радуемся. Играя там, парни все равно продолжают прославлять «Нефтехимик» и Нижнекамск. Справедливости ради скажу, что нам, конечно, хочется из года в год удерживать главных звезд команды. Но по финансовым причинам мы этого сделать иногда не можем. Все в «Нефтехимике» искренне рады за успехи Марата в этом сезоне, он здорово вписался СКА и сейчас вносит неоценимый вклад в результаты команды.

Фото на анонсе: hcnh.ru