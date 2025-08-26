Игорь Ларионов рассказал, когда за СКА смогут сыграть новички Бландизи и Гримальди

Фото: ska.ru

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, когда за команду приблизительно по времени смогут дебютировать два иностранных новичка – Джозеф Бландизи и Рокко Гримальди.

«Только что получил сообщение от Бландизи. Он смотрел игру, горит желанием. Как только получит визу, как только официально распишется со своей супругой – 31 августа у него свадьба, мы никак не можем это перенести или отменить – будет здесь. Третьего числа. Гримальди тренируется, тренируется очень хорошо. Не думаю, что мы его поставим в следующей игре с «Автомобилистом», но все может быть. Он рвется в бой, но нужно время, не хотим форсировать. Разница во времени между странами, сегодня у него пятый день в России. Во вторник мы примем решение. Планируется, что он сыграет только 29 августа», – цитирует Ларионова корреспондент «ТИ-Спорта».

Игорь Ларионова стал главным тренером СКА летом 2025 года, сменив на посту наставника Романа Ротенберга.