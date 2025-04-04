Игорь Ларионов будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Торпедо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов будет отправлен в отставку. Об этом сообщает сразу несколько источников. Так, телеграм-канал «АренаБреда» сообщает, по информации источника, в ближайшее время в телеграм-канале губернатора Нижегородской области Глеба Никитина появится соответствующая информация.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина волжане встретились с лидерами таблицы, ярославским «Локомотивом».

Восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и выбыл из борьбы за титул уже в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. «Торпедо» по итогам четырёх матчей уступил в серии ярославскому «Локомотиву», который стал победителем Кубка Континентов.

Игорь Ларионов возглавил «Торпедо» в 2022 году. За это время нижегородцы выходили в плей-офф три раза.