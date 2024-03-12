Игорь Куляжев: Стоимость строительства дублера Горьковского шоссе увеличивают путепроводы

Проектно-сметная документация второй очереди дублера Горьковского шоссе в Казани, от Храма всех религий до трассы М7, прошла госэкспертизу. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Проект очень дорогостоящий, назвать сроки его реализации не могу. Все будет зависеть от того, какие программы будут утверждаться, какое финансирование получим», – сказал спикер.

Куляжев уточнил, что по этому проекту необходимо построить два протяженных путепровода, чтобы «перешагнуть» через железную дорогу. Стоимость их возведения значительно увеличивает сумму работ по строительству дублера, заметил он.

«Сама дорога тоже непростая, она проходит в стесненных условиях, между железной дорогой и заливом Волги», – отметил замруководителя исполкома.

Он добавил, что реконструкцию Горьковского шоссе планируется завершить в этом году. «К этому все располагает, пожалуй, кроме финансирования. Подрядчик активно ведет работы. Сейчас изыскиваются средства, чтобы финансирование было полномасштабное», – подчеркнул спикер.

Строительство первого участка дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до Храма всех религий длиной более 5 км завершилось в апреле прошлого года. Второй участок четырехполосной дороги от Храма всех религий до трассы М7 будет иметь протяженность около 10 км.