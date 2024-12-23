Игорь Куляжев о новогодних праздниках: «Все городские службы готовы»

Все городские службы готовы к своевременной уборке и качественному содержанию улично-дорожной сети во время новогодних праздников и каникул. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев. Администрации районов и комитет внешнего благоустройства организуют круглосуточные дежурства ответственного персонала и аварийных бригад на предприятиях города.

На случай аномальных снегопадов к уже имеющейся в городском парке технике смогут добавить от 300 до 600 дополнительных единиц. На особом контроле будут держать состояние всех пешеходных переходов, остановочных площадок, а также территории елочных городков, парков и скверов. Их ежедневно будут обрабатывать противогололедным материалом.

«Для обеспечения стабильного функционирования системы наружного освещения и новогодней иллюминации на улицах города с 30 декабря по 8 января будут организованы ежедневные дежурства ответственных лиц из состава инженерно-технических работников, а также бригад специалистов оперативной диспетчерской службы», – отметил Куляжев.

Дополнительно организуют дежурства для контроля за центральной елкой возле Центра семьи «Казан».