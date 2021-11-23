Крутой: На премию «Виктория-2021» допустят только зрителей с цифровыми сертификатами

В этом году российская национальная музыкальная премия «Виктория-2021» будет вручена в присутствии зрителей. Однако попасть на концерт смогут только обладатели цифровых сертификатов. Об этом рассказал композитор Игорь Крутой, передает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что для выхода на сцену Кремлевского дворца, где пройдет мероприятие, артистам также потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или QR-код.

«Это совместное решение организаторов премии и Кремлевского дворца», — сообщил композитор на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Президент премии «Виктория», медиаменеджер и один из членов жюри Юрий Костин в свою очередь отметил, что в этом году поступило рекордное количество заявок на участие — более 700.

«С каждым годом в нашу премию все больше верят и доверяют. Поэтому в этом году очень большое количество заявок и активно жюри», — сказал Костин.

Имена победителей премии «Виктория-2021» в номинациях «Певица года», «Певец года», «Поп-группа года», «Песня года» и других категориях объявят 2 декабря. В Кремлевском дворце в этот вечер выступят звезды эстрады: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Полина Гагарина, Григорий Лепс и многие другие. Трансляцию мероприятия покажут на канале «Россия 1» 3 декабря.

Музыкальная премия «Виктория» уже больше пяти лет считается одним из знаковых событий для представителей российской музыкальной индустрии и ценителей отечественной музыки.