Общество 3 декабря 2025 15:59

Игорь Крутой: Сделаем все возможное, чтобы «Новая волна» вновь прошла в Казани

Игорь Крутой: Сделаем все возможное, чтобы «Новая волна» вновь прошла в Казани
Игорь Крутой
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фестиваль «Новая волна» в Казани имел большой успех, нужно сделать все возможное, чтобы в следующем году он снова прошел в столице Татарстана. Об этом во время общения с журналистами заявил народный артист России, композитор, продюсер Игорь Крутой.

«Уверенности, что "Новая волна" вновь пройдет в Казани, нет. Но мы с Ильсуром Метшиным сделаем все возможное, чтобы фестиваль вновь прошел здесь», - сказал он.

Напомним, что «Новая волна - 2025» прошла в Казани с 21 по 26 августа.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#новая волна #игорь крутой
