news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 декабря 2025 16:11

Игорь Крутой рассказал, как видит развитие фестиваля «Добрая волна» в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Игорь Крутой рассказал, как видит развитие фестиваля «Добрая волна» в Казани
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В следующие годы фестиваль «Добрая волна» продолжит базироваться в Казани, будет наращивать аудиторию и открывать все больше новых талантов. Об этом «Татар-информу» рассказал народный артист России, композитор, продюсер Игорь Крутой.

«Как будет развиваться фестиваль "Добрая волна"? Будет появляться все больше талантливых детей, расти телеаудитория и смотрибельность этого проекта. Так я вижу сейчас», – подчеркнул собеседник агентства.

Однозначно площадкой фестиваля останется Казань. Возможность выездных концертов кажется Крутому спорной ввиду сложности реализации такой инициативы.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#фестиваль добрая волна #игорь крутой
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

2 декабря 2025
Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

3 декабря 2025