Игорь Крутой рассказал, как видит развитие фестиваля «Добрая волна» в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В следующие годы фестиваль «Добрая волна» продолжит базироваться в Казани, будет наращивать аудиторию и открывать все больше новых талантов. Об этом «Татар-информу» рассказал народный артист России, композитор, продюсер Игорь Крутой.

«Как будет развиваться фестиваль "Добрая волна"? Будет появляться все больше талантливых детей, расти телеаудитория и смотрибельность этого проекта. Так я вижу сейчас», – подчеркнул собеседник агентства.

Однозначно площадкой фестиваля останется Казань. Возможность выездных концертов кажется Крутому спорной ввиду сложности реализации такой инициативы.