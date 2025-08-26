news_header_top
Общество 26 августа 2025 17:57

Игорь Крутой пояснил, смогут ли татарские артисты выступить на «Новой волне»

Композитор и продюсер Игорь Крутой пояснил, смогут ли звезды татарской эстрады выступить на одной сцене с российскими артистами, если конкурс «Новая волна» остается в Казани. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в столице Татарстана.

«Мы немного зависим от рейтингов на телевидении. Есть ли такие фамилии среди татарских звезд, которые будут интересны всей стране?.. Я не готов сейчас ответить. Сначала надо создать условия, чтобы татарский певец стал звездой федерального масштаба», – заявил Крутой.

При этом продюсер отметил, что всегда есть к чему стремиться. «Может быть, нахождение этого проекта в Татарстане даст толчок к тому, чтобы здесь появлялись звезды и их показывали на федеральных каналах. Это нужно и нам, и вам», – подчеркнул он.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и завершится сегодня, 26 августа.

