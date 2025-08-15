news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 августа 2025 10:00

Игорь Крутой объяснил выбор Казани для «Новой волны»

Читайте нас в
Телеграм

Композитор, продюсер и певец Игорь Крутой объяснил, почему конкурс «Новая волна» проходит в Казани.

По его словам, город имеет для него особое значение, поскольку он реализовал здесь множество проектов, в том числе церемонии открытия и закрытия Универсиады в Казани. Эти мероприятия, по его оценке, изменили облик города и республики.

«Оказалось, что это родной дом для меня – Казань. Мне хотелось, чтобы в Казани состоялась «Новая волна». Город рассматривался как один из вариантов – граждане даже собирали подписи. И вот, это осуществилось через 10 лет», – добавил Игорь Крутой.

#новая волна #игорь крутой #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

14 августа 2025
«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

14 августа 2025