Игорь Крутой объяснил выбор Казани для «Новой волны»

Композитор, продюсер и певец Игорь Крутой объяснил, почему конкурс «Новая волна» проходит в Казани.

По его словам, город имеет для него особое значение, поскольку он реализовал здесь множество проектов, в том числе церемонии открытия и закрытия Универсиады в Казани. Эти мероприятия, по его оценке, изменили облик города и республики.

«Оказалось, что это родной дом для меня – Казань. Мне хотелось, чтобы в Казани состоялась «Новая волна». Город рассматривался как один из вариантов – граждане даже собирали подписи. И вот, это осуществилось через 10 лет», – добавил Игорь Крутой.