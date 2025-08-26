news_header_top
Общество 26 августа 2025 13:02

Игорь Крутой надеется на выступление Юрия Антонова на «Новой волне» в Казани

Певец и композитор Юрий Антонов может выступить сегодня на концерте, который состоится в рамках торжественной церемонии закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Об этом сообщил журналистам композитор Игорь Крутой на пресс-конференции в Казани.

«Может быть, он сегодня выйдет. Всё будет зависеть от его самочувствия. Он находится здесь, в Казани. И дай бог, чтобы у него были силы и самочувствие, чтобы он сегодня вышел», – сказал Крутой.

Юрий Антонов вчера не смог принять участие в гала-концерте «Новой волны» из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил со сцены концертного зала New Wave Hall ведущий вечера – тележурналист Андрей Малахов.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и завершится сегодня, 26 августа.

