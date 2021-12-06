«Уверен, „Добрая волна“ будет вечно»: Билан, Газманов и Варум выступят с детьми в Казани

Финалисты фестиваля «Добрая волна» выступят сегодня в Казани вместе со звездами российской эстрады, среди которых Дима Билан, Олег Газманов и Анжелика Варум. О том, как проходил фестиваль, рассказали журналистам в Казанской Ратуше генеральный продюсер Игорь Крутой, мэр Казани Ильсур Метшин и звездные хедлайнеры гала-концерта.

Финалисты фестиваля «Добрая волна» выступят сегодня в Казани вместе со звездами российской эстрады

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Исполнение мечты особенных детей – главная задача фестиваля»

Финальный гала-концерт состоится на сцене КРК «Пирамида» в Казани. Здесь выступят 113 финалистов «Доброй волны», в том числе 12 детей из районов Татарстана: из Кукмора, Набережных Челнов, Зеленодольска, Казани и Сармановского района.

На финальном гала-концерте они представят 73 творческих номера в номинациях «Музыка», «Хореография» и «Сценическое искусство». Ведущими гала-концерта станут Вадим Такменев и Ирина Безрукова.

«Когда мы создавали фестиваль, мы не ожидали, что эта «Волна» станет настолько масштабной всего за четыре года. На самом деле география фестиваля охватывает всю страну, и мы надеемся, что проект станет большим импульсом в творческом становлении наших детей», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил историю появления фестиваля в Казани. «„Добрая волна“ родилась, когда мы с Игорем Яковлевичем, Президентом Рустамом Миннихановым и жителями Казани собрали 100 тысяч живых подписей, отправили Дедушке Морозу и он услышал наше желание приютить “Новую волну” у себя. Уверен, что „Добрая волна“ будет вечно в Казани», – подчеркнул Метшин.

Ильсур Метшин: «Когда мы создавали фестиваль, мы не ожидали, что эта «Волна» станет настолько масштабной всего за четыре года» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам Игоря Крутого, исполнение мечты особенных детей - вот что самое главное, что дает этот фестиваль. «Этот проект не несет в себе идеи взрастить новое поколение звёзд, но даёт возможность реализовать свои способности на этой площадке, выступить вместе с выдающимися современными исполнителями. И мы рады, что за четыре года существования проекта нам удалось помочь реализовать эту мечту более чем пяти тысячам детей», – подчеркнул генеральный продюсер фестиваля, народный артист России Игорь Крутой.

Гости концерта станут свидетелями креативных творческих коллабораций, красочных танцевальных шоу в сопровождении уникальных видеопроекций.

«В Казани я чувствую себя как дома. Я всегда скучаю по вашему краю, потому что считаю его своей родиной. Любой хороший артист всегда там, где он нужен. К тому же артист - это тот человек который несёт и приумножает радость окружающих своим творчеством. И я очень рад, что я могу быть полезен здесь, и полезен нашим детям», – отметил Дима Билан.

Дима Билан: «В Казани я чувствую себя как дома. Я всегда скучаю по вашему краю, потому что считаю его своей родиной» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Когда я занимаюсь благотворительностью, я получаю от этого радость»

В беседе с журналистами народный артист России Олег Газманов признался, что участие в благотворительных проектах приносит ему особую радость. «Я здесь, потому что люблю прилетать в Казань, мне здесь хорошо. Во-вторых, благотворительные проекты очень нужны. Благотворительность сглаживает противоречия между семьями с большим и маленьким достатком. А в-третьих, когда египетские боги встречали души усопших и думали, куда их направить, в рай или в ад, у них было только два вопроса: получил ли ты радость в жизни и принесла ли твоя жизнь рай кому-то на земле? Так вот, когда я занимаюсь благотворительностью, я получаю от этого радость и приношу радость другим людям, особенно детям», – признался Газманов.

Олег Газманов признался, что участие в благотворительных проектах приносит ему особую радость Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Свои достижения на Гала-концерте в Казани представят ребята от 6 до 16 лет из Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Ярославля, Симферополя, Курска, Кемерова и Москвы.

Всего в 2021 году было принято более 2,5 тысячи заявок. В фестивале также принимали участие талантливые дети с ограниченными возможностями и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Отборочная компания этого года прошла как в очном, так и в онлайн-форматах.

Помимо неоценимого опыта в виде выступлений на ведущих концертных площадках страны, дети также получили консультации от мастеров сцены на творческих встречах, которые прошли со 2 по 5 декабря в Казани, а также в онлайн-формате. Всего было проведено 40 мастер-классов, запись которых собрало более 14 тысяч просмотров.

По словам Игоря Крутого, исполнение мечты особенных детей - вот что самое главное, что даёт этот фестиваль Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Напомним, Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» создан в 2017 году по инициативе Мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторами фестиваля выступают Академия Игоря Крутого и Мэрия Казани. Фестивальное движение проходит в течение всего года.

Фестиваль «Добрая волна» ориентирован прежде всего на укрепление дружеских связей и содействие творческому развитию одарённых детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации. Его задачи – развитие культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями; дружба и совместное творчество детей друг с другом и гостями фестиваля.