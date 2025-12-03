Игорь Крутой анонсировал телепоказ гала-концерта «Доброй волны» на НТВ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Народный артист России, композитор, продюсер Игорь Крутой сообщил, что гала-концерт VI фестиваля «Добрая волна» будет показан в эфире федерального телеканала.

«Я думаю, скорее всего, он будет на телеканале НТВ. Такой праздник должен быть в Рождество!» – заявил Крутой со сцены во время приветственной речи.

Он также подчеркнул социальную значимость проекта, который дает возможность детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заявить о своем таланте.

«Этот проект доставляет особенным нашим детишкам много радости, возможности увидеть в перспективе развитие своего таланта, увидеть себя по телевизору. Их жизнь изменится, и они будут видеть себя по-другому после нашего проекта», – добавил народный артист России.

Фестиваль «Добрая волна» проводится с 2017 года по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и композитора Игоря Крутого. В этом году география отборочных туров впервые включила Грозный и Луганск, а общее количество заявок превысило 2000. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства РТ и «Доброй Казани», телеканала «НТВ», мэрии Казани и Академии популярной музыки Игоря Крутого.