Игорь Кох рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с коррупцией

Цифровой рубль – это инструмент, который должен использоваться в целях обеспечения финансового контроля и в целях обеспечения финансовой прозрачности, в том числе это касается антикоррупционной политики. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох на полях международного форума Kazan Digital Week.

Он подчеркнул, что все цифровые рубли, принадлежащие как физическим, так и юридическим лицам, хранятся и учитываются в цифровых кошельках на платформе Центрального банка. При этом у каждого субъекта есть только один кошелек.

«То есть если сейчас у физического или юридического лица может быть неограниченное количество банковских счетов в неограниченном количестве банков и проследить перемещение средств между этими счетами тоже представляет собой достаточно серьезную сложность, то в отношении цифрового рубля никакой сложности нет», – отметил Кох.

Он сказал, что все эти кошельки сосредоточены на платформе Центрального банка, а не в разных коммерческих банках, как это происходит с банковскими счетами. Соответственно, перемещение средств между цифровыми кошельками различных лиц может быть отслежено чуть ли не в режиме реального времени вместо того, чтобы при необходимости отсылать запросы в десятки банков и выяснять, по каким счетам прошли деньги.

«Безусловно, это способствует использованию цифрового рубля как инструмента финансового контроля, поскольку резко повышает прозрачность», – резюмировал эксперт.