Игорь Кох: Повышение ключевой ставки затормозит развитие экономики РФ

Повышение ключевой ставки до 15% сдерживающе подействует на российскую экономику. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

«Большая разница между темпами инфляции и ключевой ставкой, а она сейчас составляет больше 8%, сдерживающе действует на развитие экономики. Предприниматели ограничены в возможности привлекать кредиты. Поэтому повышение ключевой ставки, помимо всего прочего — это еще и торможение развития экономики», – сказал профессор КФУ.

На фоне повышения ключевой ставки становится невыгодно брать кредиты, а инвестировать и делать вклады – наоборот, добавил эксперт.

Напомним, что сегодня Банк России поднял ключевую ставку до 15% — сразу на 2%.