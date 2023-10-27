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Игорь Кох: Повышение ключевой ставки затормозит развитие экономики РФ
Повышение ключевой ставки до 15% сдерживающе подействует на российскую экономику. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.
«Большая разница между темпами инфляции и ключевой ставкой, а она сейчас составляет больше 8%, сдерживающе действует на развитие экономики. Предприниматели ограничены в возможности привлекать кредиты. Поэтому повышение ключевой ставки, помимо всего прочего — это еще и торможение развития экономики», – сказал профессор КФУ.
На фоне повышения ключевой ставки становится невыгодно брать кредиты, а инвестировать и делать вклады – наоборот, добавил эксперт.
Напомним, что сегодня Банк России поднял ключевую ставку до 15% — сразу на 2%.
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