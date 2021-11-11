Игорь Копылов: «Мы не ставили цель сделать фильм «Небо» документальным»

Премьера фильма «Небо» режиссера Игоря Копылова состоится 18 ноября. В основу сюжета легли события ноября 2015 года, когда на сирийской границе погиб пилот Су-24 Олег Пешков и развернулась операция по спасению штурмана Константина Мурахтина. О том, как создавалась картина, ее создатель рассказал в интервью ИА «Татар-информ».

«Нам было важно пообщаться с непосредственными участниками событий»

― Игорь, фильм «Небо» расскажет своим зрителям героическую историю, основанную на реальных событиях. Министерство обороны России сыграло не последнюю роль в создании этой картины. Как удалось подключить ведомство к съемкам?

― Действительно, фильм «Небо» основан на реальных событиях, произошедших в 2015 году на севере Сирии. В его основу легла история гибели военного летчика Олега Пешкова и спасения штурмана Константина Мурахтина.

Совместно с компанией «Триикс Медиа» нами снято много фильмов. И мы часто задумывались о том, что все фильмы, созданные нами, повествовали об ушедшей эпохе. Нам хотелось взяться за сюжет, основанный на событиях, произошедших с нашими современниками.

Когда в светлых головах наших продюсеров возник образ Олега Пешкова, мы поняли, что без Министерства обороны России нам такой проект не поднять.

И дело было не только в том, что нам требовалась техника: танки, самолеты, оружие. Чтобы восстановить историческую фактуру, нам было важно пообщаться с непосредственными участниками событий. Представителей Министерства обороны РФ наша идея заинтересовала.

В основу фильма легла история гибели военного летчика Олега Пешкова Фото: mil.ru

Подготовка к съемкам заняла без малого 10 месяцев. Она включила в себя поездки в Сирию, Липецк, Москву, где мы были заняты поисками мест для съемок, написанием сценария, кастингом и другим.

И, конечно же, за это время было проведено несметное количество консультаций со всеми видами войск.

― С какими сложностями столкнулись во время съемок?

― Сложнее всего было сконцентрировать личный состав, технику в нужных месте и времени. Перед нами стояла задача на время съемок распланировать все так, чтобы не мешать работе армии. Все это еще и происходило в условиях, которые диктует нам пандемия. Но мы справились, а съемочный процесс занял три месяца.

«Нашей задачей было сделать, чтобы актеров нельзя было отличить от профессионалов»

― Слышала, Константин Мурахтин выступил на съемочной площадке в качестве главного консультанта…

― Он был одним из важнейших консультантов на площадке, так как он являлся непосредственным участником событий шестилетней давности. Однако сам фильм повествует не совсем о нем и испытаниях, которые он пережил. Его прототип — собирательный образ всех летчиков.

Су-24М подполковника Пешкова и капитана Мурахтина, сбитый 24 ноября 2015 года на сирийско-турецкой границе. Авиабаза Хмеймим, 7 ноября 2015 года Фото: mil.ru

Мы снимали не только линию главного героя, но охватили всю спасательную операцию, включая действия командования и войск. Этой стороне событий посвящена большая часть фильма. Потому консультантов у нас было много. К примеру, были специалисты, которые корректировали действия актеров во время обращения с оружием. Мы располагали консультантами из всех видов войск.

Очень много специалистов приложили руки к созданию нашей ленты. Все ради того, чтобы картинка на экране была максимально достоверной.

― И все-таки перед нами художественный фильм. Приходилось ли ради драматизации того или иного момента отступать от реального «сюжета»?

― Что касается атмосферы картины в целом: тактические действия, военная техника, оружие, форма, — мы добивались так называемой исторической точности. Как я и говорил, у нас были консультанты, которые предотвращали совершение ошибок.

Также перед съемками артисты прошли подготовку в Липецком авиацентре. Общаясь с военнослужащими, они прошли изучили поведение летчиков-офицеров, их действия в той или иной ситуации, взаимодействие друг с другом. Нашей задачей было сделать действия актеров в объективе камер такими, чтобы их нельзя было отличить от действий профессионалов. В этом смысле достоверность в картине стопроцентная.

«Тактические действия, военная техника, оружие, форма – мы добивались так называемой исторической точности» Фото: mil.ru

Что касается режиссерских драматургических ходов — перед нами не стояло цели сделать фильм документальным. Главные герои здесь — это собирательные образы летчиков-офицеров, за основу которых взяты биографии Пешкова и Мурахтина. Но повторюсь: зритель не увидит документального отображения их жизней. Художественное кино должно оставаться художественным.

Чтобы зритель понимал, что перед ним не документальное кино, мы изменили фамилии героев. Но мы сохранили имена, чтобы можно было проследить «откуда ноги растут». Даже во время кастинга мы не подбирали актеров, которые были бы внешне схожи на свои прототипы. Мы искали, скорее, внутренние совпадения героев.

― Как проходило «внедрение» актеров в состав военнослужащих?

― Общение с офицерами разных войск производит очень приятное впечатление. Все-таки перед нами были современные, образованные, интеллигентные люди. Не зря по отношению к силам специальных операций РФ прицепилось словосочетание «вежливые люди». Русский язык не обманешь — если бы они таковыми не были, их бы называли иначе.

Вообще здесь нужно выразить слова благодарности Министерству обороны России, под благословением которого мы находились. Во время подготовки к съемкам и на протяжении всего съемочного процесса у нас во всем был «зеленый свет».

«На съемочной площадке мы действительно использовали настоящую боевую технику и оружие» Фото: mil.ru

«Где-то приходилось производить настоящие выстрелы»

― Случались ли инциденты в связи с использованием настоящей военной техники?

― На съемочной площадке мы действительно использовали настоящую боевую технику и оружие, и, увы, далеко не из всех видов оружия можно сделать холостой выстрел. Где-то приходилось производить настоящие выстрелы.

К счастью, мы были хорошо подготовлены и работали под контролем военных. Но предусмотреть абсолютно все невозможно. Однажды во время выстрела из пушки осколок снаряда отрикошетил от гор и по касательной ранил нашего фокус-пуллера в ногу. К счастью, ранение оказалось легким.

Если мы и раньше работали в условиях жесткого соблюдения правил, то после этого случая требования безопасности стали жесточайшими. Даже если выстрелы производились из охолощенного оружии. Потому таких прецедентов больше не было.

Картинка на экране будет максимально достоверной Фото: mil.ru

― За вашими плечами множество художественных фильмов, посвященных событиям прошлого века. Отличны ли принципы таких съемок от тех, которые посвящены событиям наших дней?

― Безусловно. Когда снимаешь ленту о событиях, которые происходили более 70 лет назад, пространство допуска для некоторой фантазии гораздо шире.

Иначе обстоит дело с фильмами, повествующими о недавних событиях, ведь их свидетели и участники здравствуют и хорошо помнят, как все было. Не хотелось бы услышать упреки в сторону своего детища по поводу того, что что-то мы сделали не так. Этот фактор, конечно, вгоняет нас в некоторые рамки.

― Задумывались ли вы о съемках документального фильма?

― Я не документалист, я не умею снимать такое кино. Для этого нужно иметь особый взгляд, заточенный на это направление.

Сергей Шойгу поручил включить «Небо» в перечень фильмов, обязательных к просмотру в ВС РФ Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

― В официальном комментарии Министерство обороны России отмечало, что фильм «Небо» должен увидеть каждый, кому не чужды слова «долг», «честь», «защита Отечества». А будут ли организованы показы для военнослужащих?

― Я был бы рад, если бы наш фильм был показан, к примеру, на Липецкой базе, где служил Пешков. Если говорить в общем, то, конечно, хочется, чтобы фильм попал в самое сердце зрителей. Но забегать наперед не будем, дождемся выхода картины в широкий прокат 18 ноября.

P.S. 9 ноября на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил включить «Небо» в перечень фильмов, обязательных к просмотру в Вооруженных силах Российской Федерации.