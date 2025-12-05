Игорь Комаров: За три года количество турпоездок в регионы ПФО выросло на четверть

За последние три года количество туристических поездок в регионы Поволжья выросло на четверть, а за девять месяцев этого года составило около 16 млн. Об этом сообщил Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров на 78-м заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа.

«По росту турпотока Приволжский федеральный округ опережает среднероссийские показатели. На количество турпоездок позитивно влияет возрождение в последние годы речных перевозок на скоростных судах. Этому способствует наличие крупных судостроительных предприятий, в первую очередь в Татарстане и Нижегородской области. Оценка гражданами условий для туризма в регионах округа также позитивная», – сказал он.

Комаров отметил, что доля жителей ПФО, оценивающих условия для поездок и туризма в своем регионе как хорошие или средние, составляет 60%. В то же время туристская отрасль ПФО составляет лишь 2,2% в валовом региональном продукте, что несколько ниже среднего уровня по России, констатировал он.

«С учетом этого необходимо активизировать работу по развитию туризма и комплексно использовать имеющийся потенциал на федеральном уровне. Основные инструменты и механизмы решения задач предусмотрены в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В его реализации принимают участие все регионы», – подчеркнул полпред Президента РФ в ПФО.

Он заметил, что именно на региональном уровне должны быть разработаны дополнительные меры, которые должны учесть специфику территории и перспективные направления туризма.

Комаров напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить долю туристической отрасли в ВВП до 5%. «Наш округ обладает значительным потенциалом для решения этой задачи», – уточнил он.

По его словам, на территории ПФО располагаются объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, природные заповедники, национальные парки, исторические и культурные достопримечательности, крупные промышленные предприятия.

«Все это создает условия для развития различных видов туризма: культурно-познавательного, этнографического, экологического, религиозного, санаторно-курортного, промышленного и других. Реки Волга и Кама позволяют расширить круизное направление туризма», – заключил полпред Президента РФ в ПФО.