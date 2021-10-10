Полпред Президента РФ в ПФО выразил соболезнования в связи с трагедией в Мензелинске

Авиакатастрофа в Мензелинском районе стала большой трагедией для всех жителей Приволжского федерального округа и России. Об этом говорится в соболезнованиях, направленных руководителю республики полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

«От имени всех, кто живет в Приволжском федеральном округе, выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа самолета L-410, потерпевшего сегодня крушение в Мензелинске», — говорится в телеграмме.

Он также выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в трагедии: «Это большая трагедия для всех нас, сложно поверить, что так внезапно может прерваться жизнь. Нет верных и достаточных слов, которые выражают наше сочувствие, боль и горечь утраты».

Авиакатастрофа произошла сегодня под Мензелинском. Из 22 человек, находившихся на борту, 16 погибли, пятеро пострадавших находятся в БСМП Челнов, один был перевезен в РКБ.