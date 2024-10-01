Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров встретился с ветераном СВО Александром Тихоновым. Обсуждались итоги первого образовательного модуля программы «Время Героев», участником которой является полковник, сообщает пресс-служба полпредства.

Программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и предназначена для участников специальной военной операции. Так, стажировка Тихонова под руководством полномочного представителя главы государства проходила с конца июля. Его подготовка велась по специальной программе. Тихонов посетил восемь регионов Приволжья: Татарстан, Башкортостан, Чувашию, а также Нижегородскую, Кировскую, Самарскую, Оренбургскую и Пензенскую области. Он смог на практике ознакомиться с основами государственного и муниципального управления, работой органов госвласти в регионах и аппарата полпреда.

Во время визита в Татарстан участник программы побывал в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова, Краснознаменном училище Минобороны, принял участие в мероприятиях по случаю празднования

Дня танкиста, посетил Казанский военный госпиталь, региональный Центр управления регионом (ЦУР), Казанскую кадетскую школу-интернат им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова.

Также в рамках поездок в регионы Тихонов посещал региональные филиалы государственного фонда «Защитники Отечества», образовательные учреждения Минобороны, Центры управления регионом, площадки окружных проектов, встречался со школьниками на уроках мужества, принимал участие в различных мероприятиях, к примеру Совета округа, Ассоциации городов Поволжья, Ассоциации законодателей ПФО и многих других. Он работал вместе с наставником — полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым.

На встрече, прошедшей в Москве, стороны обсудили итоги стажировки, перспективы дальнейшей работы.

«Государственная гражданская служба не менее ответственна, чем военная, требует серьезных управленческих навыков, компетенций и знаний в социально-экономической сфере, но самое главное — желания помогать людям, — подчеркнул Игорь Комаров. — У каждого направления госслужбы своя специфика, задачи и возможности. Уверен, что по итогам стажировки у вас сложилось четкое понимание, как работают региональные органы власти и как принимаются решения. Вы также познакомились с деятельностью нашего аппарата и его основными задачами. Надеюсь, приобретенные навыки и личный опыт помогут определиться с направлением Вашей будущей деятельности».

Полпред отметил, что полковник успешно прошел стажировку, отметил его трудолюбие, целеустремленность и желание работать на благо России. В свою очередь, Александр Тихонов поблагодарил наставника за поддержку.

Участниками первого потока программы «Время героев» стали 83 военнослужащих СВО, прошедших строгий отбор. Один из них — Александр Михайлович Тихонов — уроженец села Яльчики Чувашской Республики — с первых дней начала СВО был на передовых позициях. За успешное выполнение боевых задач награжден пятью орденами, в том числе тремя орденами Мужества.

Цель программы «Время героев» — формирование кадрового потенциала руководителей органов государственной и муниципальной власти, а также государственных компаний из числа участников специальной военной операции. Ожидается, что по итогам обучения и практики они усилят кадровый управленческий потенциал России.