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Общество 24 июня 2023 11:26

Игорь Комаров: В ПФО живет и работает активная и целеустремленная молодежь

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Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил с Днем молодежи, отметив что в Приволжском федеральном округе живут и работают активные, целеустремленные, успешные молодые люди.

«Одно из подтверждений этому – наши общественные проекты. Мы гордимся поколением молодежи, которое участвует в общественной жизни, показывает высокие результаты в учебе, научной и творческой деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает убедительные победы на самых престижных соревнованиях и конкурсах», – говорится в поздравительной телеграмме полпреда.

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