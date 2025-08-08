Игорь Комаров обсудил меры поддержки бойцов СВО на заседании Совета ПФО в Перми

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ

Сегодня в Перми состоялось заседание Совета под руководством полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, сообщает его пресс-служба. Главной темой обсуждения стали основные меры социальной помощи и поддержки, оказываемые участникам СВО и членам их семей в регионах ПФО.

В мероприятии приняли участие члены Совета, в том числе заместители полпреда Президента в ПФО, главы регионов округа и председатель Совета руководителей территориальных органов МВД России в ПФО Юрий Арсентьев.

Перед заседанием Игорь Комаров и губернаторы регионов ПФО посетили выставку плакатного искусства «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова, который погиб при освобождении Курской области в феврале 2025 года.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ

Игорь Комаров сообщил, что в регионах округа действуют 200 мер поддержки участников СВО. Они направлены на помощь действующим военнослужащим и ветеранам спецоперации в трудоустройстве, открытии собственного дела, медицинской реабилитации, оказании юридической и психологической консультации.

Он также отметил эффективную работу, проводимую в округе в соответствии с задачами, поставленными Владимиром Путиным. Одним из результатов стало активное вовлечение ветеранов СВО в общественно-политическую жизнь.

«Во всех регионах округа запущены региональные образовательные программы, аналогичные федеральной "Время героев". Уже определены финалисты – 1088 человек, из которых 645 пройдут очное обучение, 443 действующих военнослужащих включены в резерв. В большинстве субъектов уже стартовали образовательные модули. В округе участники СВО также принимают активное участие в политической жизни. Так, в 2024 году 60 ветеранов спецоперации были избраны в законодательные и представительные органы различного уровня», – подчеркнул полпред Игорь Комаров.

В ходе заседания участники проанализировали существующие меры поддержки и заслушали доклады руководителей регионов ПФО.

Радий Хабиров заявил, что 2025 год в Башкортостане объявлен Годом поддержки участников СВО и их семей, и рассказал о 54 мерах помощи, охватывающих различные сферы жизни. Глава Мордовии Артем Здунов поделился опытом проведения «Дня участника СВО» в республике. Глеб Никитин отметил эффективность военного социального контракта в Нижегородской области. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о вовлечении ветеранов СВО в кадровые программы в регионе.

Подводя итоги, Игорь Комаров подчеркнул важность совершенствования системы поддержки участников СВО и их семей, а также реабилитации и адаптации ветеранов.