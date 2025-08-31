Игорь Комаров: «Учеба – это путь роста и выбора жизненных ориентиров»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем знаний. Его слова приводит пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

В своем обращении он отметил, что 1 сентября – это не только начало нового учебного года, но и встречи с друзьями, новые лица и знания. По словам Комарова, для школьников это продолжение учебы, для родителей и старшего поколения – повод для гордости успехами детей, а для учителей – новые профессиональные вызовы.

Отдельные слова поздравления полпред адресовал первоклассникам, пожелав им, чтобы школа стала миром открытий и первых побед.

Комаров также выразил поддержку детям, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции, подчеркнув стойкость и мужество их семей.

Он отметил, что учеба – это не только уроки и экзамены, но и путь личностного роста и выбора жизненных ориентиров. По его словам, именно нынешним школьникам предстоит развивать науку, технологии, строить города и делать страну еще лучше. Для этого важно уметь радоваться, брать ответственность, быть смелыми и дружелюбными, держать слово.

Полпред выразил уверенность, что у подрастающего поколения все получится, и пожелал, чтобы новый учебный год стал временем роста, открытий и движения вперед.