Игорь Комаров: Традиционные ценности помогут развивать отношения России с исламским миром

Традиционные духовно-нравственные ценности сегодня выходят на первый план при построении долгосрочных партнерских отношений между Россией и мусульманским миром. Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров на заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Приоритетом государственной политики России является сохранение духовно-нравственных ценностей и формирование на их основе устойчивых дружеских связей. В Приволжском федеральном округе ислам органично вписан в культуру народов и территорий уже в течение пяти веков», – сказал докладчик.

В регионах округа действует более 3,5 тыс. мусульманских и религиозных организаций, добавил он. «Органы власти оказывают содействие в развитии мусульманского образования, и Татарстан в этом направлении демонстрирует высокий уровень организации, является примером для многих регионов», – отметил Комаров.

По его словам, традиционные ценности, которые объединяют российское общество и сохраняют гармоничные межконфессиональные отношения, являются объектом защиты со стороны государства.

«Мы строим наше общество на ценностях, которые понятны и одобряемы большинством населения планеты. В этом также заключается широта наших возможностей к сотрудничеству и равноправному партнерству. Убежден, что на основе общих ценностей мы сможем развивать и другие направления нашего сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, культуре и образовании», – подчеркнул полпред Президента РФ в ПФО.

В ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин утвердил основу государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Документ направлен в том числе на укрепление национальной безопасности России в духовной сфере.