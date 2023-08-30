Игорь Комаров: Татарстан динамично развивается благодаря труду и таланту жителей

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил правительственную телеграмму в адрес Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В ней он поздравил руководителя республики и ее жителей с Днем Республики Татарстан.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Искренне поздравляю вас и всех жителей Татарстана с днем республики!

Татарстан действительно один из значимых промышленных, сельскохозяйственных, научных и культурных центров не только Приволжья, но и всей нашей большой страны, где приумножается экономическое благосостояние россиян. Сегодня в Татарстане эффективно работают предприятия самого широкого спектра промышленного производства, большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров, предлагаются новые возможности для внедрения в жизнь инновационных идей.

В интересах жителей решаются многие социальные вопросы, реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Республика динамично развивается благодаря труду и таланту жителей, которые беззаветно преданы родной земле и делают все возможное для ее процветания и сохранения культурных, исторических и духовных традиций.

Желаю вам и всем жителям одного из самых красивых и успешных регионов нашей родины здоровья и благополучия, новых побед и свершений!» – говорится в телеграмме.

