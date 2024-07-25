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Игорь Комаров стал наставником программы «Время Героев»
Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров стал наставником программы «Время Героев». Сегодня он встретился со своим подопечным — полковником Александром Тихоновым. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.
Комаров будет помогать участнику программы в ходе стажировки, что поможет тому определиться с интересующим направлением гражданской службы.
«Инициатива нашего Президента своевременна и справедлива, — заявил полномочный представитель о программе. — В образовательной программе принимают участие 83 военнослужащих — участника спецоперации, и они прошли строгий отбор. Более 20% участников программы представляют регионы Приволжского федерального округа. Для меня большая честь быть вашим наставником».
Александр Тихонов является уроженцем села Яльчики Чувашской Республики. Он принимал участие в специальной военной операции с самого ее начала. За выполнение боевых задач он был отмечен пятью орденами, в частности тремя орденами Мужества. Участниками СВО являются и два его брата.
«Для меня „Время Героев“ — это возможность попробовать себя в другой сфере деятельности и внести вклад в развитие своей страны», — поделился военнослужащий.
В рамках программы он уже побывал в Оренбургской области, где под руководством Игоря Комарова стал участником совещания по общественно-политическому развитию региона. Кроме того, он посетил первое в России президентское кадетское училище, Военный учебный центр при Оренбургском госуниверситете, а также узнал, как работает приемная главы государства. Сейчас участнику «Времени Героев» предстоит пройти стажировку в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде.
Программа «Время Героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС — Президентской академией на базе Мастерской управления «Сенеж». Ее участники — бойцы специальной военной операции — проходят обучение и получают практический опыт госуправления для последующей работы в структурах государственной власти и госкорпорациях.
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