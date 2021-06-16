Игорь Комаров принял участие в совещании секретаря Совбеза по экологической безопасности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел выездное совещание в Самаре, на котором обсудили проблемы экологической безопасности. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы регионов округа и представители федеральных министерств и ведомств.

Были рассмотрены дополнительные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением экологической обстановки в регионах Приволжского федерального округа. Игорь Комаров отметил, что актуальность вопроса обусловлена не только внутрироссийскими, но и проблемами мирового уровня, которые имеют накопительный эффект и носят трансграничный характер.

Полпред рассказал, что во всех регионах округа обеспечен переход на новую систему обращения с ТКО, введен в эксплуатацию ряд объектов по их обработке и утилизации.

На совещании акцентировали внимание на проблематике ликвидации накопленного вреда окружающей среде и уменьшении уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов, почв. Комаров отметил, что проведен ряд мероприятий по модернизации и строительству новых объектов системы водоснабжения и водоотведения, были расчищены русла рек протяженностью почти 19 км и улучшены экологические условия проживания более 150 тыс. человек вблизи водных объектов.

Участники совещания отметили, что выявленные нарушения природоохранного законодательства создают повышенные угрозы экологической безопасности и требуют реализации дополнительных мер, сообщает пресс-служба полпреда.

Фото: пресс-служба полпреда Президента России в ПФО