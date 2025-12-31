Игорь Комаров поздравил жителей Приволжья с Новым годом

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей регионов ПФО с наступающим Новым годом и Рождеством. Его слова приводит пресс-служба.

Подводя итоги 2025 года, полпред напомнил, что он прошел под знаком 80-летия Великой Победы и стал Годом защитников Отечества.

«Память о Великой Отечественной войне сегодня особенно важна. Она в воспитании, в школьных и студенческих проектах и в семейных архивах. Мы понимаем высочайшую цену мирной жизни и помним подвиг наших предков», – отметил Комаров.

Он подчеркнул, что десятки тысяч бойцов из Поволжья участвуют в специальной военной операции, а сотни тысяч волонтеров оказывают им поддержку. Полпред заверил, что забота о семьях героев остается приоритетом.

Оценивая социально-экономическое развитие, Игорь Комаров назвал уходящий год насыщенным. В регионах округа открывались новые производства, медицинские и образовательные учреждения, обновлялись дороги, парки и набережные.

«Наш округ – один из ключевых центров развития страны: регионы участвуют в национальных проектах, развивают промышленность и сельское хозяйство, создают новые технопарки и кампусы для студентов, внедряют информационные технологии и искусственный интеллект. Предприятия ВПК в регионах округа в уходящем году работают в полную силу. Заводы ритмично выполняют государственный оборонный заказ, производят все необходимое для наших военнослужащих», – заявил Игорь Комаров.

В завершение обращения полпред пожелал жителям округа в 2026 году здоровья, любви, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.