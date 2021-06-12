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12 июня 2021  06:00

Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем России

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Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем России.

Игорь Комаров подчеркнул, что 12 июня — особая дата в новейшей истории нашего Отечества. Она символизирует единение всего российского народа. 

Мы гордимся многовековой историей нашей Родины, великими победами, уникальными традициями, людьми, которые во все времена, не жалея сил, трудились, развивали страну и защищали ее, отметил полпред.

«Время идет вперед, мы живем в мире цифровых технологий, и при этом по-прежнему, как это и было на протяжении более 11 веков, только от нас, от наших единых стремлений и общей ежедневной работы, зависит настоящее и будущее нашего округа и всей страны. Только вместе мы добиваемся высоких результатов», — сказал Игорь Комаров, пожелав всем счастья, благополучия, крепкого здоровья, мира и добра.

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