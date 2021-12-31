Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с наступающим Новым годом

Новогодние праздники граждане ждут с особой надеждой на возвращение к привычной жизни с долгосрочными планами и поездками, большими масштабными мероприятиями и дружескими встречами. Об этом в поздравительной телеграмме, адресованной жителям Приволжского федерального округа, сказал полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров.

«В уходящем году нам многое удалось сделать. Мы смогли сплотиться, стали мудрее, сильнее и терпимее. Мы стали внимательнее к коллегам, к родным и близким», — сказал полпред.

Он отметил, что, каким будет наступающий 2022 год, зависит от целеустремленности и трудолюбия, человечности, доброты и веры граждан.

«Надеюсь, в грядущем году у нас будет больше поводов для радости, будут теплые встречи с друзьями и близкими даже из самых отдаленных регионов нашей большой страны», — резюмировал Комаров.

Он выразил надежду на то, что 2022-й, объявленный Годом народного искусства и культурного наследия, подарит жителям страны яркие позитивные эмоции, возможность путешествовать и продолжать знакомиться с богатейшей культурой России.