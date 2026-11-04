Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем народного единства

Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем народного единства, передает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Как отметил Комаров, этот праздник говорит о главном: судьба России зависит от нашей готовности защищать страну и трудиться ради ее будущего. По его словам, любовь к Родине объединяет людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий, помогает преодолевать испытания и добиваться общих целей.

«Единство – это конкретные дела: добросовестная работа, забота о близких, поддержка земляков. Особые слова благодарности – нашим солдатам и офицерам в зоне специальной военной операции, их семьям, волонтерам и всем, кто им помогает. Ваша стойкость – фундамент нашей победы», – подчеркнул Комаров.

В Приволжском федеральном округе бережно хранят традиции разных народов, уважают культуру и веру друг друга, сообщил Комаров. Он также напомнил о необходимости сохранить это взаимное уважение, передать детям опыт добрососедства и созидания.

«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в семьях царят любовь и согласие, пусть общие дела открывают новые возможности для родного края и всей России», – заключил он.