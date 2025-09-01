Игорь Комаров поздравил воспитанников Татарстанского кадетского корпуса с Днем знаний

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Сегодня в Татарстанском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, депутат Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин, руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев и ряд других официальных лиц.

Татарстанский кадетский корпус находится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Торжественная линейка началась с исполнения гимнов России и Татарстана. По поручению полномочного Игоря Комарова Виктор Демидов зачитал его поздравление.

«Сегодня особенный день для тех, кто впервые надел форму кадета и ступил на благородный путь служения Отечеству. России нужны умные, образованные и физически развитые молодые люди. Вы – будущее нашей Родины, гарант ее развития, процветания и безопасности. Именно здесь, в кадетском корпусе, вы получите нужные знания и умения, чтобы в будущем стать достойными гражданами своей страны. А старшие товарищи помогут вам в этом», – было сказано в поздравлении полпреда.

Главный федеральный инспектор по РТ от собственного имени поздравил учащихся с праздником и пожелал им смело добиваться важных жизненных целей, совершенствовать навыки и умения и в любом деле высоко нести гордое звание российского кадета.

Затем прозвучал традиционный звонок, который оповестил о начале учебного года. Кадеты ровным строем прошли мимо своих родителей и гостей праздника.

С 2013 года в ПФО были созданы Татарстанский, Башкирский, Удмуртский, Нижегородский и Чувашский окружные кадетские корпуса, где проходят обучение около 2 тыс. воспитанников, среди которых есть дети из малообеспеченных и многодетных семей, семей военнослужащих.