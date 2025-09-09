Игорь Комаров посетит Марий Эл для открытия форума финно-угорских народов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

10 сентября 2025 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетит Республику Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В Йошкар-Оле Игорь Комаров, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов и глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев примут участие в торжественном открытии III Всероссийского форума финно-угорских народов «Финно-угорская молодежь в меняющемся мире: реалии и вызовы».