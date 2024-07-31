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Игорь Комаров: Форум «iВолга» развивается – это результат хорошей работы организаторов
Молодежную политику и воспитание подрастающего поколения обсудили во время посещения Молодежного форума полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и зампред Правления «Движения Первых» Екатерина Самсонова.
В этом году «iВолга» впервые вышла на федеральный уровень, объединившись с «Движением Первых». В месте проведения, на Мастрюковской поляне (Самарская область), собрались 2000 участников из 82 регионов страны, а также граждане восьми дружественных стран.
«В знак признания богатой истории форума, тесно связанной с Приволжским федеральным округом, один из дней был объявлен Днем ПФО», – говорится в сообщении пресс-службы полномочного представителя Президента РФ.
Комаров и Федорищев посетили различные площадки форума и осмотрели выставку «Герои среди нас», где освещаются истории участников «iВолги», чьи родственники находятся в зоне СВО. Также они встретились с участвующими в форуме ребятами из Детской дирекции, действующей впервые в рамках российской форумной кампании для организации и проведения мероприятия
Игорь Комаров отметил, что одной из основных целей форума является возможность для ребят донести свое мнение по возникающим в жизни изменениям и инициативах.
«Здесь важно постоянно быть на связи, разговаривать с молодыми людьми – как они видят улучшение форума. В этом и есть многолетний успех «iВолги». Форум развивается, привлекает большое количество молодёжи – во многом это результат хорошей работы организаторов. И Самарская область и ПФО обязательно будут поддерживать, и помогать», – сказал Игорь Комаров.
На церемонии закрытия полномочный представитель Президента России в ПФО решил предоставить победителям рейтинга Форума возможность путешествия на выбор в любой регион ПФО.
В завершении мероприятия Вячеслав Федорищев рассказал об активности ребят, их идеях, предложениях и проектах. Также он отметил пользу форума для молодёжной политики в регионах России.
«Форум задает курс не только молодёжной политике Самарской области, но и другим регионам, поэтому в этом году он стал федеральным. Мы чувствуем здесь внимание команды полномочного представителя Президента России в ПФО», – заявил Федорищев.
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