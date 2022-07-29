Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил площадку форума «iВолга» в Самарской области. Вместе с губернатором региона Дмитрием Азаровым он ознакомился с работой площадок и отметил возросший интерес к событию после пандемийной паузы. Так, в этом году заявки для участия в форуме подали более 20 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. смогли присоединиться к событию.

Комаров и Азаров оценили работу «Культурного центра», площадки инклюзивного городка для участников с ограниченными возможностями здоровья. Затем гости фестиваля посетили выставку из 46 картин «Мир глазами особенного ребенка», созданную детьми с ментальными нарушениями, и приобрели несколько ее экспонатов.

Также полпред Президента РФ в ПФО и губернатор Самарской области осмотрели площадку «Серебряные волонтеры», в работе которой приняли участие 28 активистов, лидеров и руководителей «серебряного» возраста из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Саратовской и Самарской областей.

Кроме того, гости останавливались у шатров делегаций регионов Приволжского федерального округа и собрали из пазлов-регионов единую карту ПФО.

«Первое, что я увидел и отметил, это общее мнение, что наконец-то состоялась „iВолга“. Чувствуется, что по „iВолге“ соскучились. Я скажу, что соскучилась и мы. Поэтому здесь сегодня мы были и также радовались успехам ребят вместе с ними. Каждый год видим, что ребята становятся с каждой новой „iВолгой“, все более подготовленнее, целеустремленнее. И видно это по уровню проектов, которые представляют. Сегодня, например, очень искренне сильно удивили проекты. Я думаю, что регионы будут иметь большой интерес к этим проектам, и промышленные предприятия в том числе. Ребята ставят и перед нами новые большие задачи. „iВолга“ — это не только реализация ребят, но и ответственность наша по реализации их возможностей», — заявил полпред.