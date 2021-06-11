Игорь Комаров посетил центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чувашии

Сегодня полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил с рабочей поездкой Чувашскую Республику, сообщает пресс-служба полпреда.

Полпред и Глава республики Олег Николаев посетили «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава РФ, который введен в эксплуатацию в рамках национального проекта «Здоровье» и входит в первую тройку учреждений России по объему эндопротезирования суставов (и около 50% эндопротезирований суставов в ПФО).

Сфера деятельности центра — оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Травматология и ортопедия», «Нейрохирургия», «Педиатрия» и предоставление широкого спектра услуг медицинской диагностики и реабилитации пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата. Сегодня в Центре квалифицированную медицинскую помощь получают пациенты более 50 регионов страны, 97% из которых — жители регионов ПФО. Здесь ежегодно проводится около 8 тысяч операций.

Полпред оценил ход строительства 4-этажного здания реабилитационного корпуса общей площадью более 3,6 тыс. кв. м. По словам главврача, ввод в эксплуатацию планируется в июле этого года. Здесь разместятся отделения амбулаторной и стационарной реабилитации, операционный блок. Новые мощности позволят расширить условия для оказания медицинской помощи пациентам травматолого-ортопедического и нейрохирургического профилей на всех этапах реабилитационного лечения. Для иногородних пациентов строится гостиница, которую планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

Также полпред провел совещание по общественно-политическому развитию региона, где обсуждались предстоящие выборы, которые пройдут в Единый день голосования.