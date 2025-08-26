Игорь Комаров поприветствовал участников Татарстанского нефтегазохимического форума-2025

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил приветствие участникам Татарстанского нефтегазохимического форума-2025, который открылся 26 августа в МВЦ «Казань Экспо».

В церемонии открытия форума приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов, другие руководители органов власти, гости из Королевства Бахрейн, Сербской Республики, Республики Катар, Республики Египет, Республики Мавритания, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Туркменистана.

В обращении он отметил значимость отрасли для экономики страны.

«Нефтегазохимия демонстрирует уверенные результаты: открываются новые, современные производства, наращиваются объемы выпуска продукции, снижается зависимость от импорта.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что отечественная нефтегазохимия обладает огромным потенциалом. Наши производители способны обеспечить внутренние потребности в качественной продукции и занять более весомые позиции на глобальных рынках.

Для этого есть все: квалифицированные профессионалы, передовые технологии, мощная сырьевая база. И эти конкурентные преимущества нужно максимально использовать», – подчеркнул Комаров.

Он пожелал участникам форума успешного обмена опытом, конструктивного диалога и плодотворной работы.

В этом году форум проходит в особом статусе – он посвящен 75-летию со дня образования компании «Татнефть», флагмана нефтегазовой отрасли Татарстана. В специализированной выставке принимают участие около 200 ведущих компаний из 20 регионов России и зарубежных стран.