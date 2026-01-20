Игорь Комаров помог мальчику из Татарстана увидеть Северный Ледовитый океан

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в рамках ежегодной акции «Елка желаний» помог 15-летнему Амиру Сафиуллину из Татарстана побывать на берегу Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В декабре Амир рассказал о своей мечте, и вскоре его просьбу снял с елки с желаниями Игорь Комаров. «Мы, когда узнали, сначала не поверили. Из многих желаний детей попалось именно наше! Мы были в шоке!» – заметила мать подростка Лилия Сафиуллина

Амир – отличник. Хотя самый любимый его предмет – биология, он также увлечен этнографией и археологией. Этими его интересами и было обусловлено желание побывать в северной части России. «Я хотел познакомиться с саамами, посмотреть, как живут народы [Крайнего Севера]», – пояснил мальчик.

Семья Сафиуллиных тщательно продумали гардероб – в Мурманск они поехали в костюмах с гербом Татарстана. Также они взяли с собой традиционное угощение.

В Мурманске гости из Татарстана побывали на атомном ледоколе «Ленин» – первом в мире с ядерной энергетической установкой. Хоть корабль и встал на стоянку у берега 17 лет назад, на его борту сохранена атмосфера морских походов.

Второй частью путешествия стала поездка на берег Баренцева моря – семья Сафиуллиных добиралась туда на санях. У Териберской губы находится так называемое кладбище кораблей. «От него исходит загадочная аура, поэтому такая очень сильная атмосфера здесь», – поделился впечатлениями Амир.

Здесь же на берегу Ледовитого океана лежит реквизит из фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева – скелет кита. Его габариты завораживают каждого, кто оказывается здесь.

Поездка в Заполярье, несмотря на суровую погоду, сильно впечатлила Сафиуллиных. Семья планирует посетить Мурманск еще и летом.

«Я даже не рассчитывал на то, что я приеду. Для меня это было большим сюрпризом. Спасибо Игорю Анатольевичу, за то, что предоставил такую возможность», – поблагодарил полпреда Президента РФ в ПФО Амир Сафиуллин.

Акция «Елка желаний» приурочена к Новому году, она позволяет всем желающим исполнить детские мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Соответствующую традицию в 2018 году заложил Президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. неравнодушных людей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет заветное новогоднее желание. Эти обращения размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.