Игорь Комаров: Память о Героях Отечества движет нас вперед и вселяет чувство гордости

День Героев Отечества посвящен тем, кто навсегда вписан в историю России, кто является примером служения Родине, образцом для подражания и воспитания детей. Это событие отмечается ежегодно с 2007 года, напомнил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, обращаясь к жителям округа.

«Герои Отечества — это сила России. Кто-то удостоен высшего звания Героя на фронтах Великой Отечественной войны, кто-то — в борьбе с преступностью и терроризмом, кто-то за совершение великих открытий, проведение сложнейших испытаний, реализацию масштабных проектов. И всех этих людей объединяет любовь к Родине и чувство долга», – заметил полномочный представитель главы государства.

Он выразил надежду, что память о героях никогда не угаснет и будет передаваться из поколения в поколение.

«Память о каждом герое — это то, что движет нас вперед, вдохновляет и вселяет в нас чувство гордости. <...> Сегодня всем нам чрезвычайно важно оставаться единым народом, поддерживать друг друга и вместе работать на общее благо», — отмечается в поздравительном адресе.

В заключение Игорь Комаров пожелал жителям Приволжского федерального округа здоровья и благополучия.