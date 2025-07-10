Игорь Комаров оценил ход работ новой магистрали в Оренбурге

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ

10 июля 2025 года полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил Оренбургскую область с рабочим визитом. Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгением Солнцевым он осмотрел один из ключевых дорожных проектов города — дублёр улицы Чкалова.

Магистраль, протяжённостью 6,7 км, строится в пойме реки Урал и соединит улицу Степана Разина с Загородным шоссе, проходя через улицы Уральскую, Мира и 60 лет Октября. Проект предусматривает по две полосы движения в каждом направлении. Строительство осуществляется в рамках госпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства Оренбургской области» и началось в 2023 году. На сегодняшний день готовность объекта превышает 75%.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ ©

По словам Евгения Солнцева, новая дорога позволит существенно разгрузить перегруженные участки улично-дорожной сети Оренбурга, включая проспект Гагарина и улицу Чкалова. Кроме того, транспортная доступность значительно улучшится для новых жилых кварталов, активно застраиваемых в этом районе.

Игорь Комаров подчеркнул стратегическую важность проекта как части общей задачи, поставленной Президентом Владимиром Путиным, — развития современной транспортной инфраструктуры в регионах. Он отметил, что в ПФО успешно реализуются масштабные дорожные проекты: в числе недавних достижений — завершение трассы Алексеевское – Альметьевск в Татарстане, обход Тольятти и основной ход восточного выезда из Уфы.

В завершение визита полномочный представитель акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения сроков сдачи объекта, подчеркнув значимость этой дороги для жителей города и региона в целом.