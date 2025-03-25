Игорь Комаров обозначил задачи для глав регионов ПФО по миграционной политике

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Уровень социологических показателей хорошего отношения к мигрантам в ПФО находится на исторически минимальном уровне. Это формирует предпосылки к конфликтам на национальной почве, что может стать одним из рисков в общественно-политической сфере для всей страны. Об этом на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО по вопросу реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов в регионах Приволжского федерального округа сообщил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Эти проблемы требуют от органов власти всех уровней скоординированной работы по следующим направлениям: формирование эффективной системы государственного контроля и управления в сфере миграции, обеспечение экономической целесообразности трудовой миграции и защиты законных интересов жителей регионов округа, создание условий для миграции иностранных граждан, способных к интеграции в российское общество, эффективная социально-культурная адаптация мигрантов, формирование надежных барьеров для пресечения въезда в Россию членов экстремистских и террористических организаций», – заявил он.

Комаров подчеркнул, что миграционные потоки оказывают значительное влияние на экономическое развитие всех регионов округа. За счет привлечения иностранных работников удается частично компенсировать дефицит на рынке труда. По стране существует проблема криминогенной обстановки вокруг мигрантов, однако в ПФО ситуация по этому поводу обнадеживающая, и видна тенденция к снижению количества преступлений, совершаемых мигрантами.

«В 2024 году отмечается сокращение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. Но среди них растет доля тяжких и особо тяжких составов. Растет количество преступлений экономической направленности, в том числе мошенничеств, коррупционных преступлений, совершенных иностранными гражданами», – пояснил постпред Президента России в ПФО.

На 1 марта этого года в Поволжье находились более 500 тыс. иностранных граждан. Большинство – из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Чаще всего приезжают ради работы по найму и учебы, добавил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«В 2024 году число занятых мигрантов в неформальном секторе составило почти 3 млн человек. Хочу попросить глав субъектов обратить внимание на эту проблему. Это значит, что люди не платят налоги, не делают отчислений в социальный фонд, а работодатели продолжают спекулировать на дешевой рабочей силе», – заявил он.