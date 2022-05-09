Игорь Комаров: «Мы всегда будем помнить цену этой великой Победы»

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей входящих в состав округа регионов с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

«Поздравляю вас с нашим главным праздником, с Днем священной Победы! Четыре года продолжалась самая страшная, самая кровопролитная война ХХ века. Четыре года мужчины и женщины плечом к плечу сражались на фронте и работали в тылу. И долгие годы после этого победители все вместе восстанавливали наше Отечество», — заметил Игорь Комаров.

«Мы всегда будем помнить каждого, кто погиб, защищая нашу Родину. Будем помнить всех, кто работал в тылу. Мы всегда будем помнить цену этой великой Победы», — заверил полпред. При этом он добавил: «И никогда не допустим нападения на нашу страну, переписывания славной истории России».

«День великой Победы — это радость и скорбь, это память, гордость, воспоминания и уважение. День Победы – священный праздник для всех поколений россиян, символ героизма и единения наших народов, преданности Родине и патриотизма», — поделился своим видением смысла празднования 9 Мая Игорь Комаров.

«Пусть праздник Победы всегда будет и остается днем сплочения народов России, придает нам новые силы для укрепления могущества нашей Родины! С праздником! С Днем Победы!» — пожелал полномочный представитель главы государства в ПФО.