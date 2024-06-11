Игорь Комаров: Мы гордимся Россией – великой страной сильных людей

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем России.

«Дорогие жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Днём России!

Этот день – символ единства и многообразия нашей большой страны, взаимоуважения и дружбы. Многовековая сплочённость, добрососедство и любовь к родной земле – на этом фундаменте мы строим современную, сильную и независимую Россию, страну для счастливой жизни. Столетия наши предки берегли традиции, совершали подвиги и отдавали жизнь за Отечество. И сегодня наши сограждане с честью защищают Родину. Мы гордимся Россией – великой страной сильных людей!

Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов и благополучия!» – говорится в поздравлении.

День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. Праздник установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета РФ. В 1994 году он получил статус государственного и стал называться День принятия Декларации о государственном суверенитете России. На привычный сегодня вариант «День России» наименование поменялось в 2002 году.

В День России, который официально является выходным днем, по всей стране проходят тематические праздничные мероприятия.